В Смоленске началась подготовка к отопительному сезону

Фото: smolsovet.ru.

Исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Марина Юганова сообщила о планах и текущих ремонтных работах главных ресурсоснабжающих организаций областного центра: МУП «Смоленсктеплосеть», филиала ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация», СМУП «Горводоканал», филиалов ПАО «МРСК Центр» -«Смоленскэнерго» и АО «Газпром газораспределение Смоленск». С начальником управления дорожного хозяйства и строительства Администрации города Натальей Майоровой депутаты обсудили задачи по организации безопасного движения в местах проведения работ.

Фото: smolsovet.ru.

Также участники заседания заслушали доклады генерального директора МУП «Смоленсктеплосеть» Евгения Сляцкого и генерального директора СМУП «Горводоканал» Алексея Смоленского. Руководители рассказали о текущей деятельности и ответили на вопросы.

«Подготовка к отопительному сезону идёт в Смоленске в штатном режиме. Продолжим с коллегами отслеживать выполнение планов, оценивать общую степень готовности города к зиме, помогать выявлять проблемы, которые нужно своевременно устранять», – подчеркнул председатель комиссии по вопросам городского хозяйства Евгений Рудак.