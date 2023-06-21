В Смоленске возможности развития в регионе спортивной инфраструктуры и строительства новых объектов.

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На прошлой неделе состоялась рабочая встреча врио губернатора Василия Анохина и министра спорта Олега Матыцина, в рамках которой были рассмотрены возможности развития в регионе спортивной инфраструктуры и строительства новых объектов.

«Обсудили с министром спорта РФ Олегом Матыциным вопросы развития спортивной инфраструктуры Смоленской области. Обратился к министру с просьбой включить в федеральный проект «Бизнес-спринт» на 2024 год строительство модульного спортивного зала в Ельне и рассмотреть возможность перенести финансирование нового

ФОКОТа в одном из райцентров области с 2025-го на 2024 год в случае высвобождения федеральных средств за счёт экономии других регионов. Оба объекта будут максимально востребованы у местных жителей. Убедился в этом лично в ходе посещения муниципалитетов», — рассказал об итогах состоявшейся двусторонней встречи Василий Анохин.

Ещё одной темой общения стала реализация нацпроекта «Спорт — норма жизни», в котором Смоленщина активно участвует. Это позволяет создавать дополнительные возможности для занятий спортом и приобщения граждан к здоровому образу жизни.

«Благодаря этому проекту в прошлом году открыты площадки для сдачи норм ГТО в Угре, Холм-Жирковском, Новодугино, а также посёлке Пржевальском, завершается строительство ФОКа в Сычёвке. Работу в этом направлении будем продолжать», — заявил глава региона.