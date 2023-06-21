В Смоленской области планируют создать машинно-тракторный комплекс. Фото предоставлено героем публикации.

Хорошей новостью врио губернатора Василий Анохин поделился со смолянами.

Договорённость о реализации этого проекта была достигнута в ходе встречи врио губернатора с генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума.

Предполагается, что машинно-тракторный комплекс будет создан до конца 2023 года.

«Смоленские сельхозтоваропроизводители смогут централизовано получать весь пакет услуг по обработке земель — от культуртехнических работ до уборки урожая», — рассказал более подробно о проекте глава региона, уточнив, что компания также готова оказать поддержку сельхозпроизводителям, участвующим в программе, по приобретению техники в лизинг.

«На данный момент для них существует значительное количество мер поддержки. Одной из основных является сезонная отсрочка по лизинговым платежам», — отметил Василий Анохин.

Также в рамках форума глава региона подписал ещё ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие агропромышленного комплекса Смоленской области. В частности, инвестиционные проекты предполагают модернизацию Вяземского мелькомбината для производства рыбных кормов, строительство нового цеха на маслоэкстракционном заводе в Рославльском районе. А также запуск линии по производству сыра «Чеддер» в Гагарине с последующей реализацией продукции в российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».

Помимо этого, подписано соглашение о реализации инвестпроекта по расширению молочных ферм на территории Сафоновского и Ярцевского районов. А в Руднянском районе планируется вести добычу торфа и его дальнейшую глубокую переработку.

Всего по итогам ПМЭФ-2023 общий объем инвестиций, привлечённых в региональную экономику, составит около 9 млрд рублей.