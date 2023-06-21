В регионе увековечат память Героя России

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Врио губернатора Василий Анохин встретился с родственниками старшего лейтенанта Александра Бичаева, доблестно исполнявшего служебный долг в зоне специальной военной операции и удостоенного звания Героя Российской Федерации посмертно.

Во встрече также принимала участие руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Смоленской области Наталья Полушкина.

Во время общения родственники Героя поделились с главой региона воспоминаниями об Александре, рассказали о его увлечениях, которые оказали определяющее влияние на формирование характера бойца, его лидерских качеств, воли и целеустремлённости.

Его жизнь — армия и спорт

По словам тёти Героя России Валентины Бичаевой, Александр с детства занимался спортивным ориентированием, его спортивная карьера началась в 13 лет, когда он взял в руки компас и начал тренироваться.

«Его жизнь — это армия и спорт. Для него это было самым главным», — отметила Валентина Бичаева.

Учитывая то, что семья обладает уникальными архивными фото- и видеоматериалами, документами, Василий Анохин поручил создать документальный фильм о бойце.

«Наши Герои должны навсегда оставаться в наших сердцах и нашей памяти. Приняли решение увековечить память нашего земляка Александра Бичаева, который был посмертно удостоен звания Героя России. Снимем документальный фильм о жизни и подвиге Александра и учредим ежегодный региональный турнир по спортивному ориентированию его памяти», — поделился со смолянами итогами встречи Василий Анохин.

В фильм войдут воспоминания друзей Александра и тех, кто с ним учился и служил.

Чтобы помнили…

«Сделаем всё, чтобы подрастающее поколение, будущие защитники Отечества равнялись на Героя, знали и помнили о его подвиге», — подчеркнул глава региона.

Для этого на въезде в город Демидов (это малая родина бойца) будут установлены информационные стенды, а в школе, где учился Александр Бичаев, и на доме, где он жил, — мемориальные доски.

В свою очередь Наталья Полушкина предложила разместить выставочные экспозиции об Александре Бичаеве в помещениях фонда и организовать регулярную трансляцию видеоматериалов о Герое.

Досье

Александр Бичаев родился и провёл детство в городе Демидове. Окончив Пржевальскую среднюю школу, поступил в Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского города Смоленска, по окончании которой нёс службу в Вооружённых силах РФ.

В ходе выполнения боевых задач разведвзвод под командованием гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева внезапным ударом сорвал наступление противника, сковал продвижение националистов, отрезав путь для ввода вражеских резервов, но попал в огневую ловушку. Несмотря на тяжёлое ранение, командир остался на позиции, прикрывая выход своего подразделения из окружения. Смелые и решительные действия офицера сохранили жизни вверенного ему личного состава и сорвали наступление врага, нанеся ему значительные потери. Указом главы государства 12 мая 2023 года Александру Олеговичу Бичаеву присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.