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НовостиОбщество21 июня 2023 13:20

Новый технопарк «Кванториум» откроется в Смоленске 1 сентября

Он будет работать на базе гимназии №4
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Новый технопарк «Кванториум» откроется в Смоленске 1 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

Новый технопарк «Кванториум» откроется в Смоленске 1 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

С ходом строительства «Кванториума» в гимназии №4 ознакомился временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков.

В технопарке планируется установить современное высокотехнологичное оборудование для освоения учебных программ по робототехнике, нанотехнологиям, геоинформатике, нейросетям и другим профессиям будущего.

Помимо этого, как отмечают в городской администрации, в «Кванториуме» будут проходить олимпиады и конкурсы для ребят, проявляющих интерес к естественнонаучным и техническим направлениям.

Ранее «КП» писала, что смоляне выберут мероприятия к празднованию 1160-летия города. Лучшие идеи будут включены в программу.