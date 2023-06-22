Традиционная акция «Свеча Памяти» состоялась в центре Смоленска

Традиционная акция «Свеча Памяти» состоялась в центре города. Фото: пресс-служба администрации города.

Зажечь свечи Памяти, лампады, возложить красные огненные гвоздики на рассвете 22 июня в сквер Памяти Героев пришли представители областной и городской администраций, депутаты городского Совета, епархии и рядовые смоляне (подробнее об этом здесь).

Акция «Свеча Памяти» пройдёт также в 12.00 у Кургана Бессмертия в Реадовском парке, а также на Покровском воинском захоронении и у братской могилы 30 тысяч граждан, погибших в госпитале военнопленных 1941-1943 годов, на проезде Маршала Конева.

В 12:15 по всей стране одновременно будет объявлена минута молчания – именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении фашистской Германии.

Смоленщина – одна из первых приняла на себя удар Великой Отечественной войны. Через две недели с момента её начала, в июле 1941 года, немцы были уже в Смоленске. Три года город находился в оккупации, 93 процента жилого фонда было разрушено. Освобождён город был 25 сентября в 1943 года.

В 1985 году Смоленску присвоено почётное звание «Город-Герой» с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и стойкость, проявленные защитниками города, массовый героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

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