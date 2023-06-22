Гранату РГ-55М нашла женщина во время ремонта в ванной в Смоленске

Фото: 67.rosguard.gov.ru.
Шокирующие подробности рассказали сотрудники регионального инженерно-технического отделения ОМОН «Кривич» Управления Росгвардии.
Гранату РГ-55М владельцы квартиры обнаружили во время замены труб и плитки.
Фото: 67.rosguard.gov.ru.
Неожиданная находка шокировала собственников жилья. Однако прибывшие взрывотехники успокоили взволнованных хозяев – предмет не представлял опасности.
По факту обнаружения возбуждено уголовное дело.
Ранее "КП" писала об очередной партии помощи в зону СВО (подробнее).