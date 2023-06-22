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НовостиПроисшествия22 июня 2023 7:07

Гранату РГ-55М нашла женщина во время ремонта в ванной в Смоленске

Боеприпас находился в разобранном состоянии
Источник:kp.ru
Фото: 67.rosguard.gov.ru.

Фото: 67.rosguard.gov.ru.

Шокирующие подробности рассказали сотрудники регионального инженерно-технического отделения ОМОН «Кривич» Управления Росгвардии.

Гранату РГ-55М владельцы квартиры обнаружили во время замены труб и плитки.

Фото: 67.rosguard.gov.ru.

Фото: 67.rosguard.gov.ru.

Неожиданная находка шокировала собственников жилья. Однако прибывшие взрывотехники успокоили взволнованных хозяев – предмет не представлял опасности.

По факту обнаружения возбуждено уголовное дело.

Ранее "КП" писала об очередной партии помощи в зону СВО (подробнее).