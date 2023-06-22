Мост через реку Гжать в Гагарине отремонтируют раньше срока. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Мост через реку Гжать на улице 50 лет ВЛКСМ в Гагарине планируют ввести в эксплуатацию раньше срока. Ход работ проинспектировал врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Глава региона подчеркнул, что реконструкция должна быть проведена в сжатые сроки при безусловном соблюдении всех требуемых технических нормативов.

По информации профильного департамента, на данный момент подрядчик идет с опережением графика. Мост постараются ввести в эксплуатацию раньше середины ноября – срока, предусмотренного госконтрактом.

Напомним, поручение отремонтировать мост Василий Анохин дал во время рабочей поездки в Гагарин в апреле.

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