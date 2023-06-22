Огненные картины войны показали ко Дню памяти и скорби в Смоленске

Фото: паблик Смоленск Вконтакте.

Волонтёры зажгли свечи и создали из них целые образы, связанные с Великой Отечественной войной, как дань памяти тем, кто спас нашу страну от фашизма. Также в городе-герое Смоленске небо озарили лучами Победы.

Еще одна патриотическая акция прошла в четыре часа утра в сквере памяти героев. Собравшиеся у Вечного огня почтили минутой молчания память тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война, начавшаяся 82 года назад и продлившаяся 1418 дней и ночей (подробнее).