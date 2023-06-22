Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 7:22

Огненные картины войны показали ко Дню памяти и скорби в Смоленске

Памятные инсталляции создали из тысячи свечей
Источник:kp.ru
Фото: паблик Смоленск Вконтакте.

Фото: паблик Смоленск Вконтакте.

Волонтёры зажгли свечи и создали из них целые образы, связанные с Великой Отечественной войной, как дань памяти тем, кто спас нашу страну от фашизма. Также в городе-герое Смоленске небо озарили лучами Победы.

Еще одна патриотическая акция прошла в четыре часа утра в сквере памяти героев. Собравшиеся у Вечного огня почтили минутой молчания память тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война, начавшаяся 82 года назад и продлившаяся 1418 дней и ночей (подробнее).