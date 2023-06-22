Фасад дома около Арбитражного суда отремонтировали в Смоленске

Фото: Подслушано Смоленск ВКонтакте.

В соцсетях набирает просмотры пост, в котором рассказывается о ремонте фасада одного из домов около Арбитражного суда в Смоленске.

Администраторы паблика сообщают, что «коммунальщики отремонтировали фасад дома после появления на нем стикера Василия Анохина». Отмечается, что после проведенных работ сам стикер закрасить не решились.

- Кажется появился рабочий лайфхак, как навести порядок в жилищно-коммунальной сфере в Смоленске, - шутят блогеры.