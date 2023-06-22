Со стихийной свалки в Смоленске вывезли более 11 тонн мусора. Фото: регоператор ТКО.

Региональный оператор ликвидировал свалку, образовавшуюся в выгребной яме по улице Загорная в районе дома номер 26. Вывезено более 11 тонн отходов.

– Выгребы не являются местами накопления ТКО, однако, нередко используются жителями именно для этих целей, что является нарушением правил обращения с ТКО и по своей сути созданием свалки, – уточнил регоператор.

В целях предотвращения дальнейшего складирования ТКО в яму она была засыпана.

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