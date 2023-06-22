В Гагаринском районе автомобиль «Фольксваген» съехал в кювет и перевернулся. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщает региональная ГИБДД России, 20 июня около 23:30 на 2 км автодороги «Карманово-Петушки-граница Московской области» Гагаринского района Смоленской области случилось серьезное ДТП.

23-летний водитель ехал по трассе на автомобиле «Фольксваген Поло». Из-за высокой скорости мужчина не справился с управлением. В результате машина «вылетела» в кювет и перевернулась.

Пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу.

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