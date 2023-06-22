Табличка "Смоленск" появилась на главной площади в Витебске. Фото: пресс-служба администрации города.

На главной площади в Витебске - площади Победы – появилась табличка "Смоленск".

– Это напоминание о том, что Смоленск и Витебск города-побратимы и города-партнеры, это символ настоящей дружбы и единства, знак, обозначающий сохранение связей и поддержку друг друга, – рассказали в мэрии.

Договор о сотрудничестве между нашими городами был подписан 24 июля 1998 года. Это позволило тесно взаимодействовать в сферах: культуры, туризма, спорта, торговли, медицины и образования.

Напомним, городами-побратимами Смоленска также являются: Хаген (Германия), Тюль (Франция), Тарговиште (Болгария), Крагуевац (Сербия), Керчь (Россия).

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