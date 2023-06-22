ООО «Аргумент» в соответствии с требованиями ст.29 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области» сообщает о готовности редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании для проведения предвыборной агитации при проведении избирательной кампании на платной основе перед досрочными выборами Губернатора Смоленской области, которые должны состояться в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Сведения об условиях и размере оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов:

ООО «Аргумент» в соответствии с требованиями ст.34 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы» сообщает о готовности редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании для проведения предвыборной агитации при проведении избирательной кампании на платной основе перед выборами депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, которые должны состояться в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Сведения об условиях и размере оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов:

Прайс-лист на размещение агитационных материалов.

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Свидетельство о СМИ ФС77-50166 выдано федеральной сферой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 15 июня 2012 года