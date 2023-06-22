В Смоленске из-за велофестиваля перекроют центральные улицы города. Фото: пресс-служба администрации города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения спортивного мероприятия «Смоленский велопарад – 2023» в Смоленске будет ограничено и прекращено движение транспорта на центральных улицах.

Так, с 22.00 24 июня до 07.30 25 июня движение будет ограничено по улицам Нормандия-Неман (от улицы Нахимова до улицы Николаева), Николаева (от улицы Кирова до проспекта Гагарина), проспекту Гагарина (от улицы Кирова до площади Победы), улицам Дзержинского (от проспекта Гагарина до улицы Октябрьской Революции), Коммунистической (от улицы Октябрьской Революции до улицы Глинки), Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Ленина).

Также с 07.30 до 12.00 25 июня в связи с велофестивалем проезд будет закрыт по улицам Нормандия-Неман (от улицы Нахимова до улицы Николаева), Николаева (от улицы Кирова до проспекта Гагарина), проспекту Гагарина (от улицы Кирова до площади Победы), улицам Дзержинского (от проспекта Гагарина до улицы Октябрьской Революции), Коммунистической (от улицы Октябрьской Революции до улицы Глинки), Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Ленина).

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