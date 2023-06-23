Учителя без высшего образования появятся в Смоленской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Как сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, в Смоленской области и во всей РФ могут появиться учителя без высшего образования. Сейчас этим людям можно работать в начальной школе и детском саду.
Инициатива поможет улучшить кадровую ситуацию в образовании, связанную с нехваткой преподавателей в регионах.
Многие люди считают, что нововведение может понизить планку профессии и привлечь людей, которым просто нечем заняться. В то же время, предметы вроде химии и физики довольно сложны и требуют особых методик.
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