Учителя без высшего образования появятся в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, в Смоленской области и во всей РФ могут появиться учителя без высшего образования. Сейчас этим людям можно работать в начальной школе и детском саду.

Инициатива поможет улучшить кадровую ситуацию в образовании, связанную с нехваткой преподавателей в регионах.

Многие люди считают, что нововведение может понизить планку профессии и привлечь людей, которым просто нечем заняться. В то же время, предметы вроде химии и физики довольно сложны и требуют особых методик.

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