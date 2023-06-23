Смоленские железнодорожники приняли участие в мероприятиях к Дню памяти и скорби

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В День памяти и скорби, 22 июня, работники Смоленского региона Московской железной дороги приняли участие в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Железнодорожники организовали автопробег, участники которого проследовали по центральным улицам Смоленска и возложили цветы к Вечному огню в Сквере Памяти Героев и к монументу Памяти на улице Ногина.

Конечной точкой маршрута стал Сквер, где установлена стела в память о погибших в годы Великой Отечественной войны железнодорожниках. Здесь состоялся митинг, во время которого работники магистрали почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к стеле и зажгли свечи.

Памятные мероприятия также прошли в Вязьме и Рославле.