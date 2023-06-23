Фонд «Живи сейчас» обучил смоленских медработников патронажной помощи

Фото: Фонд «Живи сейчас».

На базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» прошли очные занятия в рамках Патронажной школы фонда помощи людям с БАС «Живи сейчас». В занятиях приняли участие 15 медработников из разных муниципальных образований региона, в том числе из Смоленска. Обучение проводила патронажная сестра фонда Анна Петрова.

«На обучение мы пригласили младший и средний медицинский персонал. В первую очередь нам был интересен уход за тяжелыми пациентами, требующими оказания паллиативной помощи – практические навыки. В ходе школы оттачивались нюансы, требующие постоянного совершенствования навыков», - заявил заведующий отделением респираторного центра для пациентов, требующих респираторной поддержки, д.м.н, профессор Александр Пунин.

Как сообщил один из участников Патронажной школы – студент 5 курса СГМУ и медбрат Кирилл Спиричев, информация была доступная, понятная и наглядная: медработники получили возможность апробировать изученные манипуляции на манекенах и узнали о лайфхаках, про которые невозможно прочитать ни в одной из методичек или учебников.

«Такую информацию можно получить только при живом общении с непосредственным участником. Например, измерение верхнего АД механическим тонометром, если под рукой нет фонендоскопа, как попасть трубкой сонатора в оба лёгких и ещё многое, что на первый взгляд кажется таким гениальным, но при этом таким простым», - сказал участник образовательного процесса.

По словам руководителей Патронажной школы, при создании программы обучения эксперты руководствовались задачей собрать максимум необходимой информации, которая поможет в уходе за тяжелобольными людьми, в одном месте и в доступной форме.

«Когда в семье кто-то тяжело заболевает, сам болеющий и его близкие сталкиваются с новой, часто тяжелой, абсолютно другой, новой реальностью. Надо делать то, что никогда не делал, быстро принимать решения в тех вопросах, о которых мало знаешь. Это очень трудно, люди испытывают шок, впадают в депрессию, быстро выгорают. И таких семей сотни тысяч в нашей стране! Чтобы помочь им, мы и создали патронажную школу. Нам важно, чтобы люди получали эти необходимые им знания. И мы очень рады, что в Смоленске оценили этот проект. Уверены, он поможет людям и облегчит их жизнь», - рассказала генеральный директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая.

В мае этого года фонд «Живи сейчас» подписал соглашение о сотрудничестве с Департаментом Смоленской области по здравоохранению. Это значит, что в регионе совместными усилиями департамента, фонда, врачей и социальных работников будет осуществляться комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни людей с БАС и другими заболеваниями.