Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 11:33

Участковые пункты полиции будут располагаться по тем же адресам

Комиссия горсовета по законности, регламенту и этике рассмотрела обращение УМВД России по городу Смоленску и рекомендовала сессии принять решение.
Источник:kp.ru
Фото: smolsovet.ru.

Фото: smolsovet.ru.

На основании пункта 7 статьи 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» органы местного самоуправления обязаны предоставлять в пределах границ муниципальных образований сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом административном участке.

В связи с окончанием срока действия ранее заключенных договоров безвозмездного пользования Смоленский городской Совет рассмотрит новый проект решения. Для размещения участковых пунктов полиции планируется передать в безвозмездное пользование Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Смоленску на пять лет помещения по 15 адресам.