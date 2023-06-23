Участковые пункты полиции будут располагаться по тем же адресам

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На основании пункта 7 статьи 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» органы местного самоуправления обязаны предоставлять в пределах границ муниципальных образований сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом административном участке.

В связи с окончанием срока действия ранее заключенных договоров безвозмездного пользования Смоленский городской Совет рассмотрит новый проект решения. Для размещения участковых пунктов полиции планируется передать в безвозмездное пользование Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Смоленску на пять лет помещения по 15 адресам.