Приемка первой отремонтированной по нацпроекту улицы прошла в Смоленске. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнила ремонт ул. Московский Большак (от д. 33 по ул. Московский Большак до д.1 по ул. Калинина). На днях прошла приемка объекта.

Улица находится в Заднепровском районе. По информации профильного департамента, в ходе работ было выполнено фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, отремонтированы съезды и примыкания, укреплены обочины, заменены дорожные знаки.

22 июня на объекте побывала приемочная комиссия, в состав которой вошли представители заказчика – СОГБУ «Смоленскавтодор», администрации Заднепровского района, Общероссийского народного фронта.

К качеству выполненных работ у комиссии не возникло претензий, все работы, предусмотренные проектной документацией выполнены в полном объеме. Общественники настояли на некоторых доработках, на планируемые работы будут написаны гарантийные письма. Также на объекте в 2023 году будет нанесена горизонтальная разметка.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонтируют лестницу в сквере за памятником Твардовскому и Теркину. Работы завершат уже в ближайшие дни.