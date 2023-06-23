Переселение из аварийного жилья в Смоленске будет продолжено

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Комиссия Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике рекомендовала сессии принять проекты решений, разработанные для реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города на 2019-2023 годы.

Это позволит обеспечить расселение ещё более 390 квадратных метров жилья в аварийных домах Смоленска, расположенных на улице 2-й Восточной, 1-й Северной, 2-й Киевской, Энгельса и во 2-м Киевском переулке. Взамен смолянам будут предоставлены новые квартиры – на улице Попова или в микрорайоне Королёвка, специально приобретённые под эти цели за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

При принятии таких решений горсовет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от 29.03.2019 № 800-адм «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города.

На сессии в мае Смоленский городской Совет принял для дальнейшей реализации программы 10 новых решений.