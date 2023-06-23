Юные смоляне присоединились к акции «Бессмертный полк». Фото: пресс-служба администрации города.

Воспитанники детского сада «Исток» организовали марш «Бессмертного полка», пройдя по территории садика с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной Войне.

В этот день самые юные смоляне пришли в садик со своими прадедушками и прабабушками, не дожившими до наших дней, но не забытыми – память о них бережно хранится в семьях.

– Бессмертный полк проследовал по территории детского сада. И это глубоко символично. Ради счастья этих детей, своих потомков, люди, изображенные на фотографиях и портретах, отдавали свои жизни, здоровье, молодость. И если не забыло про них третье поколение потомков, значит, будут помнить и дальше, значит, слова Родина, Отчизна, честь и доблесть будут значить для этих детей то же, что они значили для героев войны, – рассказали в администрации города.

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