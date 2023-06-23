Врип главы Смоленска Александр Новиков встретился бригадой «Зеленстроя». Фото: пресс-служба администрации города.

Временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков проинспектировал выход бригады «Зеленстроя» на работу. Место базирования расположено в центре города, чтобы не тратить время на переезды и пешком обходить скверы и парки Ленинского района.

Ежедневно с 7 утра сотрудники предприятия приводят в порядок общественные территории, собирают мусор, высаживают цветники. Работать приходится и в выходные дни.

В администрации города напоминают, что сейчас «Зеленстрой» активно пополняет команду, набирая новых и небезразличных к своему городу смолян. Соискателям гарантируется достойная оплата труда.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонтируют лестницу в сквере за памятником Твардовскому и Теркину. Работы завершат уже в ближайшие дни.