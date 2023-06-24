Врио губернатора Василий Анохин обратился к жителям Смоленской области. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин записал обращение к жителям Смоленской области. Глава региона отметил, что наша задача – находиться на своём месте, делать своё дело и поддержать президента:

– Уважаемые смоляне! Мы столкнулись с предательством. Отвратительным и мерзким. Но мы ему не поддадимся, потому что знаем — мы делаем правильное дело. Вся Смоленщина и вся Россия сейчас сплотились вокруг Президента. Мы вместе противостоим любому врагу.

Каждый должен находиться на своём месте, делать своё дело — это залог нашей общей Победы.

Все службы региона работают в штатном режиме.