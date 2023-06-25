В центре Смоленска установили новые цветочные вазоны. Фото: пресс-служба администрации города.

Сотрудники муниципального «Зеленстроя» установили новые вазоны на улицах Октябрьской революции около здания главпочтамта и Ленина возле гимназии №1.

В мэрии отметили, что работы будут продолжены – скоро вазоны появятся и в других частях нашего города.

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