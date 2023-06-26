Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 26 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник на большей части территории Смоленской области пройдут кратковременные дожди. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами прогремит гроза. При грозе прогнозируются порывы ветра до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +17°C…+22°C.

В Смоленске: +19°C…+21°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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