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НовостиОбщество26 июня 2023 4:45

Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 26 июня

Порывы ветра будут достигать 14 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 26 июня.

Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 26 июня.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник на большей части территории Смоленской области пройдут кратковременные дожди. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами прогремит гроза. При грозе прогнозируются порывы ветра до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +17°C…+22°C.

В Смоленске: +19°C…+21°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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