Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 26 июня.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В понедельник на большей части территории Смоленской области пройдут кратковременные дожди. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами прогремит гроза. При грозе прогнозируются порывы ветра до 14 м/с.
Температура воздуха по области: +17°C…+22°C.
В Смоленске: +19°C…+21°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
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