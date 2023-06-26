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НовостиОбщество26 июня 2023 5:22

Масштабный велофестиваль прошёл в Смоленске

Участников ждала насыщенная развлекательная программа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Масштабный велофестиваль прошёл в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Масштабный велофестиваль прошёл в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

25 июня в Смоленске прошёл масштабный велофестиваль. Площадкой организованной колонны велосипедистов стала территория возле ДК «Шарм».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, участников ждали конкурсы и призы, развлекательные площадки для детей и взрослых и праздничная концертная программа.

Ранее «КП» писала, что юные смоляне присоединились к акции «Бессмертный полк». Дети прошли с портретами своих прадедушек и прабабушек по территории детского сада.