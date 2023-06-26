25 спасателей тушили ночной пожар в многоэтажке в Десногорске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ночью в однокомнатной квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома в 1-ом микрорайоне в Десногорске произошел пожар. Соседи по этажу почувствовали запах дыма и вызвали спасателей.

В квартире огонь распространялся по мебели и стенам. На место происшествия выехали 25 человек, возгорание удалось ликвидировать за тридцать минут. В помещении никого не было. По информации регионального ГУ МЧС, эвакуация жильцов из других квартир не потребовалась.

Возможной причиной произошедшего специалисты считают непотушенную сигарету.

Читай также:

Под Смоленском поезд въехал в автомобиль. Водитель остался жив.