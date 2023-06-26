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НовостиПроисшествия26 июня 2023 7:56

25 спасателей тушили ночной пожар в многоэтажке в Десногорске

Эвакуация жильцов не потребовалась
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
25 спасателей тушили ночной пожар в многоэтажке в Десногорске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

25 спасателей тушили ночной пожар в многоэтажке в Десногорске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ночью в однокомнатной квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома в 1-ом микрорайоне в Десногорске произошел пожар. Соседи по этажу почувствовали запах дыма и вызвали спасателей.

В квартире огонь распространялся по мебели и стенам. На место происшествия выехали 25 человек, возгорание удалось ликвидировать за тридцать минут. В помещении никого не было. По информации регионального ГУ МЧС, эвакуация жильцов из других квартир не потребовалась.

Возможной причиной произошедшего специалисты считают непотушенную сигарету.

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