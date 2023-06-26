25 спасателей тушили ночной пожар в многоэтажке в Десногорске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Ночью в однокомнатной квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома в 1-ом микрорайоне в Десногорске произошел пожар. Соседи по этажу почувствовали запах дыма и вызвали спасателей.
В квартире огонь распространялся по мебели и стенам. На место происшествия выехали 25 человек, возгорание удалось ликвидировать за тридцать минут. В помещении никого не было. По информации регионального ГУ МЧС, эвакуация жильцов из других квартир не потребовалась.
Возможной причиной произошедшего специалисты считают непотушенную сигарету.
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