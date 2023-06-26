В Смоленской области обновляют мусоросортировочный комплекс. Фото: регоператор ТКО.

«Спецавтохозяйство» закупило дополнительное оборудование для крупнейшего в Смоленской области комплекса по сортировке мусора. Оно предназначено для увеличения объемов и повышения качества отбора вторичных ресурсов, направляемых на переработку.

Основная оборудование – барабанный грохот, представляющий собой механическую просеивающую машину, предназначенную для отделения мелких частей ТКО путём их просеивания через стенки металлического барабана. В настоящее время ведется монтаж нового комплекса.

Читай также:

В центре Смоленска установили новые цветочные вазоны. Они служат не только украшением, но и препятствуют незаконной парковке на пешеходных зонах.