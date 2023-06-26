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НовостиОбщество26 июня 2023 10:14

В Смоленской области обновляют мусоросортировочный комплекс

В «СпецАТХ» приобрели новое оборудование
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области обновляют мусоросортировочный комплекс. Фото: регоператор ТКО.

В Смоленской области обновляют мусоросортировочный комплекс. Фото: регоператор ТКО.

«Спецавтохозяйство» закупило дополнительное оборудование для крупнейшего в Смоленской области комплекса по сортировке мусора. Оно предназначено для увеличения объемов и повышения качества отбора вторичных ресурсов, направляемых на переработку.

Основная оборудование – барабанный грохот, представляющий собой механическую просеивающую машину, предназначенную для отделения мелких частей ТКО путём их просеивания через стенки металлического барабана. В настоящее время ведется монтаж нового комплекса.

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