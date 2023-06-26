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НовостиОбщество26 июня 2023 11:33

Молодежный центр «Пушкинский» появится в Смоленске

Он расположится на улице Ленина в бывшем магазине с одноименным названием
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Молодежный центр «Пушкинский» появится в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Молодежный центр «Пушкинский» появится в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

На улице Ленина в Смоленске откроется молодёжный центр «Пушкинский». Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин подчеркнул, что площадка станет популярным местом генерирования полезных и востребованных социальных проектов.

Средства на открытие Центра Смоленская область привлекла из федерального бюджета.

Ранее «КП» писала, что «Фестиваль уличной еды» Street food Russia пройдёт в Смоленске 5-6 августа. Свои блюда планируют представить более 30 рестораторов.