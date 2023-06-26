В Смоленске мужчина избил своего двухмесячного сына.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Инцидент произошёл на прошлой неделе в квартире дома на улице Багратиона.
По информации регионального СУ СК, 27-летнего отца двухмесячного мальчика раздражал плач сына, из-за чего он с силой толкнул коляску, в которой лежал ребёнок.
После произошедшего мальчика госпитализировали, медики констатировали черепно-мозговую травму.
Подозреваемого заключили под стражу. Отмечается, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за угон автомобиля.
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