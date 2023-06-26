Расписание некоторых пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится в конце июня

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

27 и 30 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Вязьмой, Москвой и Смоленском. Это связано с заменой стрелочного перевода на станции Дурово.

Так, электропоезд № 6204 Смоленск – Вязьма отправится в 7:16 (на 54 мин раньше) и прибудет на конечную станцию в 10:51 (на 53 мин раньше); - электропоезд № 6206 Смоленск – Вязьма отправится в 15:05 (на 1 ч 11 мин раньше обычного расписания), прибудет в Вязьму в 18:04 (на 1 час 5 мин раньше); - электропоезд № 6205 Вязьма – Смоленск выйдет в рейс в 16:18 (на 9 мин позже), прибудет в 20:11 (на 45 минут позже обычного расписания).

Несколько поездов, курсирующих между Москвой и Вязьмой, проследуют без остановок на платформах: Перхушково, Дачное, Жаворонки, Голицино, Немчиновка, Сколково, Баковка и Сетунь.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».