Очередной очаг бешенства выявлен в Смоленский области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Указом врио губернатора региона от 23 июня в Сафоновском районе объявлен карантин. Очагом бешенства стало личное подсобное хозяйство смолянки, прожигающей в доме 11 на улице Колхозной в деревне Прудки. Неблагополучным пунктом

объявили всю территорию населенного пункта.

В настоящее время в деревне запрещены ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

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