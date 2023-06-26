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НовостиПроисшествия26 июня 2023 14:14

Очередной очаг бешенства выявлен в Смоленский области

Целую деревню закрыли на карантин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Очередной очаг бешенства выявлен в Смоленский области.

Очередной очаг бешенства выявлен в Смоленский области.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Указом врио губернатора региона от 23 июня в Сафоновском районе объявлен карантин. Очагом бешенства стало личное подсобное хозяйство смолянки, прожигающей в доме 11 на улице Колхозной в деревне Прудки. Неблагополучным пунктом

объявили всю территорию населенного пункта.

В настоящее время в деревне запрещены ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

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