В Смоленске изменили подходы к уборке города

В Смоленске изменили подходи к уборке города. Фото: пресс-служба администрации города.

В областном центре выделили зону гостеприимства - это историческая часть города, разделённая на сектора. Теперь группа из руководителей структур, имеющих отношение к уборке территорий, будет организовывать работу по их очистке поочередно. К ним относятся Зеленстрой, Смоленскавтодор, СпецАвто, СпецАТХ, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области, Государственная жилищная инспекция региона, а также профильные управления администрации города и Ленинского, Заднепровского, Промышленного районов.

Как отмечают в городской администрации, так на участке за счёт единовременного комплексного подхода будет существенный результат работы.

Такой подход вводится в дополнение к прежней задаче по уборке общественных территорий. При этом, текущую ежедневную работу бригад на своих участках продолжат.

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