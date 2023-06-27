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НовостиСпорт27 июня 2023 8:13

Все спортивные школы Смоленской области получили статус образовательных учреждений

Теперь тренеры имеют статус педагогических работников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Все спортивные школы Смоленской области получили статус образовательных учреждений.

Все спортивные школы Смоленской области получили статус образовательных учреждений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все спортивные школы региона получили статус образовательных учреждений допобразования в сфере физкультуры и спорта.

Как сообщили в областной администрации, им выдали временные лицензии на осуществление образовательной деятельности. Теперь тренеры получили статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

– Работу завершили в сжатые сроки, в настоящее время идёт процедура получения бессрочных лицензий, — рассказали в Департаменте образования.

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