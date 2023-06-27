Все спортивные школы Смоленской области получили статус образовательных учреждений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Все спортивные школы региона получили статус образовательных учреждений допобразования в сфере физкультуры и спорта.
Как сообщили в областной администрации, им выдали временные лицензии на осуществление образовательной деятельности. Теперь тренеры получили статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.
– Работу завершили в сжатые сроки, в настоящее время идёт процедура получения бессрочных лицензий, — рассказали в Департаменте образования.
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