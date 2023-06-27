В Смоленске приступили к строительству корпуса детской областной больницы. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленске приступили к возведению нового хирургического корпуса детской областной больницы. В здании будут находиться 153 койки для юных пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Корпус будет предназначен для лечения детей как с хроническими, так и острыми заболеваниями. В нем будут помогать тем, кому требуется хирургическое вмешательство. Кроме того, предусмотрен полный комплекс диагностических мероприятий.

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