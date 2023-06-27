В Десногорске в День молодежи стартовал спортивный фестиваль

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Более 150 юных спортсменов из городов Смоленской и Брянской области приняли участие в масштабном фестивале «Атомная энергия спорта», который прошел в городе атомщиков Десногорске в День молодежи. Его организовал Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» при поддержке Смоленской АЭС, администрации города. На специально оборудованных площадках свое спортивное мастерство демонстрировали воспитанники секций и клубов по самбо, дзюдо, рукопашному бою и боксу. Параллельно шли турниры по баскетболу и мини-футболу. Несмотря на жаркую погоду, молодежь упорно боролась, а горячая поддержка болельщиков только добавляла желания победить. По словам депутата Смоленской областной Думы Михаила Лосенко, развитие детского спорта, воспитание здорового поколения россиян — приоритетная государственная задача. Ее решению уделяется большое внимание, в том числе посредством реализации отраслевых социально значимых проектов.

«Десногорск — это центр притяжения спорта, физической культуры и здорового образа жизни всей Смоленской области и Центрального федерального округа, - отметил генеральный директор ЦССТ концерна «Росэнергоатом», советник министра спорта РФ Сергей Фомин. - На протяжении 9 лет при поддержке атомной отрасли, Смоленской АЭС, областной Думы мы претворяем в жизнь проект «Детский спорт», постоянно его модернизируя и расширяя. Искренние слова благодарности родителям, бабушкам и дедушкам, которые приводят детей в секции, а мы, в свою очередь, будем стараться, чтобы спортивных секций было больше и условия для тренировок были лучше».

Проект «Атомная энергия спорта» сплотил тысячи увлеченных людей: юных спортсменов, тренеров, педагогов, общественность, готовую участвовать в развитии спортивных талантов. Для юного поколения это уникальная возможность проявить свои способности и получить новый опыт, который поможет им в достижении ярких высот в спорте. К слову сказать, сегодня в Десногорске при поддержке концерна «Росэнергоатом» создана отличная инфраструктура для тренировок по разным видам спорта: баскетбольные и волейбольные площадки, площадки для футбола, петанка, оборудованы залы для занятий боксом, самбо, дзюдо, киокусинкай каратэ, водных видов спорта и других. В них занимаются сотни юных десногорцев, которые успешно выступают на соревнованиях регионального и всероссийского уровня.

Напомним, развитие спорта и привлечение граждан к здоровому образу жизни входят в задачи, которые поставил Президент РФ Владимир Путин в Указе о национальных целях развития страны.