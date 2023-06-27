Врип мэра Смоленска прокомментировал расположение фонарей на Рыленкова посреди тротуара. Фото: пресс-служба администрации города.

Ход благоустройства бульвара на улице Рыленкова лично проинспектировал врип главы города Александр Новиков.

– Беспокойство горожан вызывает установка фонарей по центру пешеходных дорожек. Это единственно возможное решение: с одной стороны на участке проходит теплотрасса, с другой – трамвайные пути. Монтаж опор освещения ведется с учётом всех технических требований, — отметил врип мэра.

На данный момент здесь выполнен демонтаж пешеходных дорожек, подготовлено основание под новые. Помимо этого, подрядчик уже закупил лавочки и урны, которые будут установлены вдоль всего бульвара.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к строительству корпуса детской областной больницы. Он будет предназначен для лечения детей как с хроническими, так и острыми заболеваниями.