Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 13:13

Врип мэра Смоленска прокомментировал расположение фонарей на Рыленкова посреди тротуара

Работы на объекте идут согласно графику
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Врип мэра Смоленска прокомментировал расположение фонарей на Рыленкова посреди тротуара. Фото: пресс-служба администрации города.

Врип мэра Смоленска прокомментировал расположение фонарей на Рыленкова посреди тротуара. Фото: пресс-служба администрации города.

Ход благоустройства бульвара на улице Рыленкова лично проинспектировал врип главы города Александр Новиков.

– Беспокойство горожан вызывает установка фонарей по центру пешеходных дорожек. Это единственно возможное решение: с одной стороны на участке проходит теплотрасса, с другой – трамвайные пути. Монтаж опор освещения ведется с учётом всех технических требований, — отметил врип мэра.

На данный момент здесь выполнен демонтаж пешеходных дорожек, подготовлено основание под новые. Помимо этого, подрядчик уже закупил лавочки и урны, которые будут установлены вдоль всего бульвара.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к строительству корпуса детской областной больницы. Он будет предназначен для лечения детей как с хроническими, так и острыми заболеваниями.