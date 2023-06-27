Об установлении порядка оплаты гражданами, подлежащими переселению из закрытых военных городков, общей площади жилого помещения, превышающей установленную норму предоставления площади жилого помещения

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2023 № 464 утверждены Правила оплаты общей площади жилого помещения, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, установленную пунктами 9, 10 и 12 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2019 г. № 239 «Об особенностях жилищного обеспечения граждан Российской Федерации, подлежащих переселению из закрытых военных городков» (далее — Правила).

Правила устанавливают порядок оплаты гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими в закрытых военных городках, прекратившими служебные либо трудовые отношения с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся закрытые военные городки (далее - федеральные органы), имеющими на территориях закрытых военных городков жилые помещения в собственности, либо занимающими жилые помещения по договору социального найма или специализированного жилищного фонда, из которых они в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения, и изъявившими желание переселиться из закрытого военного городка, а также членами их семей, принятыми федеральными органами либо уполномоченными ими органами или учреждениями на учет в качестве подлежащих переселению из закрытых военных городков, с их согласия общей площади жилого помещения, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, установленную пунктами 9, 10 и 12 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2019 г. № 239.

Предусмотрено, что оплата осуществляется гражданином за счет собственных средств путем их перечисления в доход федерального бюджета в течение 20 рабочих дней со дня подписания им соглашения об оплате.