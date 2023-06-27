О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 993 «О выплате военнослужащим премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и ежегодной материальной помощи»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2023 г. № 827 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 993 «О выплате военнослужащим премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и ежегодной материальной помощи», которыми расширен перечень оснований для отказа в выплате премии и материальной помощи лицам, подлежащим увольнению с военной, службы.

Предусмотрено, что указанные выплаты не осуществляются при увольнении по основаниям, предусмотренным также пунктами 12-15 части 4 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Это, в частности, утрата доверия к военнослужащему, непрохождение обязательных химико-токсикологических исследований.