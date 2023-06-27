Об изменениях в Законе Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей»

Федеральным законом от 29 мая 2023 года № 192-ФЗ внесены изменения в Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», согласно которым за детьми, братьями, сестрами и внуками лиц, проходивших военную службу В некоторых правоохранительных органах, не имеющих трудоспособных родителей, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение по программам основного общего или среднего общего образования, сохраняется право на получение пенсии по потере кормильца на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.