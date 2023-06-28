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НовостиОбщество28 июня 2023 6:15

В Смоленске наносят разметку на дорогах

Работы выполнены уже на нескольких улицах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске наносят разметку на дорогах. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске наносят разметку на дорогах. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

СОГБУ «ЦОДД» выполняет работы по нанесению и обновлению горизонтальной дорожной разметки на улицах областного центра.

Как сообщили в профильном департаменте, в июне работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки выполнялись на улицах: Николаева, Твардовского, Гастелло, Автозаводская, Маршала Еременко, Маршала Жукова, проспект Гагарина, Марии Октябрьской и других.

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