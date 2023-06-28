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НовостиОбщество28 июня 2023 7:58

В Смоленском районе на время ремонта закроют движение по мосту через Сож

Об этом сообщили в профильном департаменте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленском районе на время ремонта закроют движение по мосту через Сож. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленском районе на время ремонта закроют движение по мосту через Сож. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

28 июня состоялся комиссионный осмотр моста через реку Сож. Учитывая имеющиеся дефекты несущих конструкций сооружения, принято решение о прекращении с 28 июня движения транспорта по мосту через реку на км 6+010 автомобильной дороги «Орел-Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия»-Кощино-Лучинка в Смоленском районе.

По информации профильного департамента, объезд моста обеспечен по маршруту Р-120 – Макшеево-Бакланово-Лучинка, его протяженность составляет 18,1 км.

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