В Смоленске отремонтировали участок теплосети на улице Дзержинского. Фото: ПАО «Квадра».

Специалисты «Квадры» завершили ремонтные работы на участке магистральной теплосети в районе улицы Дзержинского и включили его в работу согласно графику 27 июня.

При готовности оборудования МУП «Смоленсктеплосеть» и получении заявок от него, возобновится подача теплоносителя на теплопункты организации, где происходит нагрев воды для жителей по следующим адресам:

переулок Смирнова, 3, 3/4, 3/4а, 7

пр-т Гагарина, 2, 4, 6, 8

ул. Глинки, 9

ул. Большая Советская, 30/11

ул. Октябрьской революции, 3, 5, 7, 7а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22

ул. Дзержинского, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13а, 15, 15а, 17, 18, 18к1, 18к2, 18а, 19, 19а, 23/1, 23/2

переулок Ульянова, 5, 10

2-я линия Красноармейской Слободы, 3, 5, 7

3-я линия Красноармейской Слободы, 21

ул. Дохтурова, 1, 27

переулок Водяной, 3

переулок Чуриловский, 19

ул. Николаева, 4, 6, 10, 12а, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20

переулок 2-й Краснинский, 1, 3, 4, 5, 6, 8

ул. Коммунистическая, 6

Информацию по срокам подключения горячей воды можно уточнить в МУПе.

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