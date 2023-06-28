Два новых асфальтобетонных завода откроются в Сафонове и Ельне. Фото: пресс-служба администрации региона.

Два новых асфальтобетонных завода, которые скоро откроются в Сафонове и Ельне, позволят сократить время и стоимость транспортировки смесей на дорожные объекты Смоленской области. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин. Как следствие, уменьшатся и сроки проведения дорожных работ.

На заводе в Сафонове ежечасно будут производить 200 тонн асфальтобетонных и битумоминеральных смесей различных марок. Готовые материалы будут проходить контроль качества в испытательной лаборатории.

Напомним, что в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» будет приведено в порядок около 400 километров региональной дорожной сети.

Ранее «КП» писала, что в Смоленском районе на время ремонта закроют движение по мосту через Сож. Об этом сообщили в профильном департаменте.