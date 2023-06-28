Антитеррористические учения пройдут в Смоленске 29 июня. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске пройдут антитеррористические тактико-специальные учения (далее - ТСУ), их проведет Оперативный штаб на базе филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске» 29 июня текущего года. Как сообщается персс-службой УФСБ России по Смоленской Области, в рамках ТСУ будут отработаны мероприятия по освобождению заложников.

Из-за этого возможно ограничение движения на улицах Оршанская, Матросова, Черняховского, Юннатов, переулках Колхозный, Киевский и Энергетическом проезде города Смоленска с 9.00 до 16.00.

Ранее «КП» писала, что в Смоленском районе на время ремонта закроют движение по мосту через Сож. Об этом сообщили в профильном.