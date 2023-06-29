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НовостиОбщество29 июня 2023 5:09

В Смоленске все озёра запретили для купания

Произошло ухудшение качества воды по микробиологическим показателям
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске все озёра запретили для купания. Фото: администрация города.

В Смоленске все озёра запретили для купания. Фото: администрация города.

На основании экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии, после проверки состояния качества воды и почвы, запрещено купание в озерах Ключевом, Дубровенском и в парке «Соловьиная роща».

Исследования показали, что произошло ухудшение качества воды по микробиологическим показателям. В настоящий момент вода в этих водоемах не соответствует требованиям санитарного законодательства и не пригодна для купания.

В Роспотребнадзоре предупредили, что жителям и гостям города не рекомендуется купаться в водоемах в черте города. На пляжах разместят знак «Купаться запрещено».

При этом пляжи остаются организованной зоной отдыха для смолян. Здесь проводится уборка и обеспечено дежурство спасательных служб.

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