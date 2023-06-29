Партия «Единая Россия» подала документы на участие в выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва

Фото: smolensk.er.ru.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и руководитель регионального филиала фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества» Наталья Полушкина подали документы партии «Единая Россия» в избирательную комиссию Смоленской области.

Помимо лидеров партии «Единой России» для регистрации на избирательную кампанию 2023 года также были внесены общеобластной список партии и список кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Напомним, возглавил список «Единой России» на выборах в Смоленскую областную Думу врио губернатора Смоленской области Василий Анохин. Накануне он также подал документы на выборы главы региона. Ранее его кандидатуру поддержал Президиум Генсовета и смоленское отделение партии «Единая Россия».