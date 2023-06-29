Как в Смоленской области решают вопрос с нехваткой медработников?

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Она не раз поднималась во время встреч врио губернатора Василия Анохина с жителями районов. Этот же вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания членов администрации, которое состоялось на прошлой неделе под председательством главы региона.

В настоящий момент проблема решается системно. В том числе и за счёт целевого обучения студентов.

Объявляется набор…

«Развиваем программу целевого набора. В этом году в областные медучреждения придут 69 молодых специалистов. Ещё 173 начнут

обучение по программам специалитета и ординатуры», — рассказал Василий Анохин.

Как было озвучено на совещании, Минздрав России на 2023/2024 учебный год по программе специалитета выделил нашему региону 106 мест на целевое обучение, по программе ординатуры — 67.

Интересно, что условия, которые сегодня предлагаются на Смоленщине, привлекают выпускников из других регионов. В итоге будущие медики решают учиться у нас. И здесь же намерены строить карьеру.

«В СГМУ подали заявки по целевому договору не только смоляне, но и выпускники школ из других регионов. Значит, наша программа поддержки целевиков эффективна! Поручил сформировать жилищный фонд для обеспечения молодых специалистов жильём, когда они приедут работать в районы Смоленской области», — отметил глава региона.

Есть работа!

Тех, кто уже отучился, ждут в медучреждениях региона. В 2023 году завершают обучение 53 специалиста по программе специалитета. Из них 28 планируют идти в ординатуру, 14 — работать. По программе ординатуры выпускается 57 специалистов.

А кто-то из молодых медиков уже сделал свой выбор.

На «Станцию скорой медицинской помощи» уже трудоустроили 43 студента СГМУ. Ещё 25 студентов медицинских колледжей придут сюда на работу по договорам целевого обучения», — отметил врио губернатора.

Медицинская сфера постоянно развивается, поэтому в регионе также уделяется внимание и процессу обучения работников сферы здравоохранения.

«Запустили комплексную программу обучения узкопрофильных специалистов, которые будут работать на современном оборудовании. За последнее время повышение квалификации прошли почти 60 врачей», — поделился Василий Анохин.

Кстати

В настоящее время в медучреждениях региона работают 3,5 тысячи врачей и около 7 тысяч средних медицинских работников. Наиболее дефицитными специальностями являются: кардиология, неврология, офтальмология, оториноларингология, анестезиология и реаниматология, онкология, рентгенология.