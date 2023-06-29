Как отметят 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина в Смоленской области

Фото: администрация Смоленской области.

Тема затрагивалась в ходе визита врио губернатора Василия Анохина на малую родину первого космонавта планеты в Гагаринский район.

Василий Анохин провёл двухчасовую встречу с жителями и проинспектировал ход реконструкции ряда объектов.

«Благодарен гагаринцам за проявленную активность, а главное — инициативу и стремление сделать свой родной город и район лучше», — поделился впечатлениями от общения глава региона.

Ряд обращений от местных жителей в адрес врио губернатора касался дальнейшего благоустройства городского парка имени Фёдора Солнцева в райцентре. Одновременно с этим инициативная группа просит облагородить набережную реки Гжать.

«Чему отдать предпочтение в приоритетном порядке с учётом значительного объёма финансовых средств на каждый из этих объектов, должны решить сами горожане. Поручил главе района Елене Новицкой вынести этот вопрос на публичные слушания, — рассказал о принятом решении глава региона. — После этого разработаем заявку на участие в федеральном конкурсе проектов благоустройства малых городов. Для нас этот вопрос вдвойне значим с учётом того, что в следующем году мы будем отмечать 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина».

По словам Василия Анохина, в следующем году начнётся поэтапный ремонт улично-дорожной сети на малой родине космонавта — в селе Клушине.

Планируется отремонтировать и дорогу Карманово — Гагарин общей протяжённостью 30 км. Ремонт намечен на этот год.

Во время визита в Гагарин глава региона побывал на улице 50-летия ВЛКСМ, где сейчас идёт ремонт моста через реку Гжать. Поручение оперативно начать работы Василий Анохин дал во время рабочей поездки в муниципалитет в апреле. На данный момент подрядчик идёт с опережением графика.

«Будем стараться ввести мост в эксплуатацию раньше середины ноября — срока, предусмотренного госконтрактом», — отметил глава региона

Также осенью — до 1 октября этого года — в Гагарине должны быть завершены работы и ещё по одному проекту — реконструкции очистных сооружений.

По различным причинам сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно откладывались. Между тем вопрос для горожан крайне болезненный. Очистные сооружения эксплуатируются с 1986 года и уже давно не соответствуют современным требованиям.

«Чётко обозначил крайнюю дату директору подрядной организации, на главе района — личный контроль за ходом работ», — поделился итогами визита Василий Анохин.